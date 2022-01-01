Купить виртуальный сервер под любые задачи

Virtual Dedicated или Virtual Private Server (VDS/VPS) — виртуальный выделенный или приватный сервер. Золотая середина между независимостью и ценой. Сочетание двух факторов делает аренду VPS одной из самых востребованных услуг на рынке. Функционально виртуальный сервер ничем от физического не отличается. При настройке параметров можно выбрать мощность процессора, объем оперативной памяти, и пространства на диске, на него можно установить свою операционную систему и программное обеспечение. Развертывание происходит в несколько минут, и вот новый владелец получает права администратора и может работать с виртуальной машиной как с обычным ПК. Сервер располагается на удаленной платформе хостинг-провайдера, защищенной от сбоев, и заточен на работу 24\7 круглогодично. VPS — универсальное решение для проектов средней и высокой нагрузки. На такой платформе можно разместить как один большой интернет-магазин, так и несколько небольших сайтов или корпоративных ресурсов.