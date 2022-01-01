Купить виртуальный сервер под любые задачи

Гибкость масштабирования для разнообразия решений
Дата центры
Единая линейка тарифов виртуальных серверов доступна во всех дата центрах
Наличие видеокарты
Валюта
50 gb SSD NVMe
2 vCPU core
2 gb RAM
100 mb/s Безлимитный трафик
Без GPU
750 ₽/мес
1.18 ₽/час
100 gb SSD NVMe
4 vCPU core
4 gb RAM
100 mb/s Безлимитный трафик
Без GPU
1 110 ₽/мес
1.7 ₽/час
150 gb SSD NVMe
6 vCPU core
8 gb RAM
100 mb/s Безлимитный трафик
Без GPU
1 850 ₽/мес
2.89 ₽/час
200 gb SSD NVMe
8 vCPU core
16 gb RAM
100 mb/s Безлимитный трафик
Без GPU
2 590 ₽/мес
4.07 ₽/час
350 gb SSD NVMe
16 vCPU core
32 gb RAM
100 mb/s Безлимитный трафик
Без GPU
4 070 ₽/мес
6.44 ₽/час
Обеспечим восстановление информации в случае сбоя. Регулярное полное резервное копирование уже входит в стоимость тарифа.
Начните использовать продукт сразу после оплаты, не разбираясь в тонкостях настройки.
Мы не делим услуги на «Стандарт» и «Премиум». Любой виртуальный сервер оснащен SSD-накопителями последнего протокола для работы на высокой скорости.
Ресурсы растут вместе с вашим проектом. Самостоятельно увеличивайте тариф в один клик, когда это вам необходимо и удобно.
Вы платите только за то, чем пользуетесь и когда пользуетесь. Абонентская плата списывается раз в час или за месяц.
Подключите услугу “Backup Pro” и задавайте свое гибкое расписание копирования.
Все наши дата-центры объединены технологией VLAN на скорости до 40 гбит/с. Стройте собственную частную инфраструктуру независимо от количества и физического расположения серверов.
Virtual Dedicated или Virtual Private Server (VDS/VPS) — виртуальный выделенный или приватный сервер. Золотая середина между независимостью и ценой. Сочетание двух факторов делает аренду VPS одной из самых востребованных услуг на рынке. Функционально виртуальный сервер ничем от физического не отличается. При настройке параметров можно выбрать мощность процессора, объем оперативной памяти, и пространства на диске, на него можно установить свою операционную систему и программное обеспечение. Развертывание происходит в несколько минут, и вот новый владелец получает права администратора и может работать с виртуальной машиной как с обычным ПК. Сервер располагается на удаленной платформе хостинг-провайдера, защищенной от сбоев, и заточен на работу 24\7 круглогодично. VPS — универсальное решение для проектов средней и высокой нагрузки. На такой платформе можно разместить как один большой интернет-магазин, так и несколько небольших сайтов или корпоративных ресурсов.