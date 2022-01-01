Надежная IT-инфраструктура для проектов любого масштаба

8 [812] 449 00 65info@sshvps.net

Надежная IT-инфраструктура для проектов любого масштаба

ВакансииКонтакты
info@sshvps.net8 [812] 449 00 65

Купить виртуальный сервер под любые задачи

Виртуальные серверы

Гибкость масштабирования для разнообразия решений

Дата центры

Единая линейка тарифов виртуальных серверов доступна во всех дата центрах

Наличие видеокарты

Валюта

ML50

  • 50 gb  SSD NVMe

  • 2 vCPU  core

  • 2 gb  RAM

  • 100 mb/s  Безлимитный трафик

  • Без GPU

750 ₽/мес

1.18 ₽/час

Заказать

ML100

  • 100 gb  SSD NVMe

  • 4 vCPU  core

  • 4 gb  RAM

  • 100 mb/s  Безлимитный трафик

  • Без GPU

1 110 ₽/мес

1.7 ₽/час

Заказать

ML150

  • 150 gb  SSD NVMe

  • 6 vCPU  core

  • 8 gb  RAM

  • 100 mb/s  Безлимитный трафик

  • Без GPU

1 850 ₽/мес

2.89 ₽/час

Заказать

ML200

  • 200 gb  SSD NVMe

  • 8 vCPU  core

  • 16 gb  RAM

  • 100 mb/s  Безлимитный трафик

  • Без GPU

2 590 ₽/мес

4.07 ₽/час

Заказать

ML350

  • 350 gb  SSD NVMe

  • 16 vCPU  core

  • 32 gb  RAM

  • 100 mb/s  Безлимитный трафик

  • Без GPU

4 070 ₽/мес

6.44 ₽/час

Заказать

Экономьте время, управляя вычислительной средой

Бэкапы 2 раза в месяц

Обеспечим восстановление информации в случае сбоя. Регулярное полное резервное копирование уже входит в стоимость тарифа.

Развертывание за 1 минуту

Начните использовать продукт сразу после оплаты, не разбираясь в тонкостях настройки.

Быстрые NVMe диски

Мы не делим услуги на «Стандарт» и «Премиум». Любой виртуальный сервер оснащен SSD-накопителями последнего протокола для работы на высокой скорости.

Добавим мощности

Выделенные серверы

  • Оборудование брэндов HP, Cisco, Dell

  • Безлимитный трафик

  • 1gbps канал с возможностью расширения

Подробнее

Виртуальный сервер — вам понравится

Гибкость масштабирования

Ресурсы растут вместе с вашим проектом. Самостоятельно увеличивайте тариф в один клик, когда это вам необходимо и удобно.

Тарифы без переплат

Вы платите только за то, чем пользуетесь и когда пользуетесь. Абонентская плата списывается раз в час или за месяц.

Резервное копирование +

Подключите услугу “Backup Pro” и задавайте свое гибкое расписание копирования.

Global VLAN

Все наши дата-центры объединены технологией VLAN на скорости до 40 гбит/с. Стройте собственную частную инфраструктуру независимо от количества и физического расположения серверов.

Что такое виртуальный сервер?

Virtual Dedicated или Virtual Private Server (VDS/VPS) — виртуальный выделенный или приватный сервер. Золотая середина между независимостью и ценой. Сочетание двух факторов делает аренду VPS одной из самых востребованных услуг на рынке. Функционально виртуальный сервер ничем от физического не отличается. При настройке параметров можно выбрать мощность процессора, объем оперативной памяти, и пространства на диске, на него можно установить свою операционную систему и программное обеспечение. Развертывание происходит в несколько минут, и вот новый владелец получает права администратора и может работать с виртуальной машиной как с обычным ПК. Сервер располагается на удаленной платформе хостинг-провайдера, защищенной от сбоев, и заточен на работу 24\7 круглогодично. VPS — универсальное решение для проектов средней и высокой нагрузки. На такой платформе можно разместить как один большой интернет-магазин, так и несколько небольших сайтов или корпоративных ресурсов.